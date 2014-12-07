У Порошенко заявили, что фракции в понедельник рассмотрят вопрос выхода Украины из СНГ

01:36, 07 декабря 2014
Политика
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Фракции Верховной Рады намерены рассмотреть вопрос выхода Украины из СНГ.

/ УНИАН

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Виталий Ковальчук.

"В понедельник (8 декабря) вопрос выхода Украины из СНГ будет рассматриваться на Согласительном совете глав депутатских фракций и глав комитетов Верховной рады", - сказал Ковальчук.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины во вторник, 9 декабря, представит Верховной Раде программу действий на 2016 год, которая будет базироваться на ключевых задачах министерств.

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