У Порошенко заявили, что фракции в понедельник рассмотрят вопрос выхода Украины из СНГ
01:36, 07 декабря 2014Политика
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Фракции Верховной Рады намерены рассмотреть вопрос выхода Украины из СНГ.
Вопрос выхода из СНГ будет рассматриваться на Согласительном совете / УНИАН
Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Виталий Ковальчук.
"В понедельник (8 декабря) вопрос выхода Украины из СНГ будет рассматриваться на Согласительном совете глав депутатских фракций и глав комитетов Верховной рады", - сказал Ковальчук.
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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины во вторник, 9 декабря, представит Верховной Раде программу действий на 2016 год, которая будет базироваться на ключевых задачах министерств.
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