В Киеве около 70 радикалов в балаклавах устроили акцию протеста у здания правительства

В центре Киева около 70 человек в балаклавах устроили акцию протеста возле здания правительства.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

«Сегодня вечером после 18:00 возле стелы на Майдане Независимости состоялся сбор участников митинга. Около 70 радикально настроенных лиц в балаклавах двинулись с ул. Крещатик к зданию правительства», - говорится в сообщении.

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По данным милиции, активисты требуют ликвидации коррупционной схемы финансирования АТО, надлежащего обеспечения военнослужащих и люстрации чиновников, которые поддерживали бывшую власть.

«На месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка и проводят с неизвестными митингующим профилактическую работу с целью прекращения правонарушения», - отмечается в сообщении.