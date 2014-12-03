Фракция Порошенко получит бюджетный комитет Рады, а «Народный фронт» заберет пост вице-спикера – СМИ
Парламентские силы договорились о распределении парламентских комитетов по квотам.
Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники.
Квоты распределяются следующим образом: БПП - 11, "Народный фронт" - 7, "Самопомич" - 3, Радикальная партия - 2, "Батькивщина" - 3, "Оппозиционный блок" - 1.
Такая договоренность достигнута в среду на встрече разных фракций парламента.
"Народный фронт" и "Самопомич" получат должности вице-спикеров.
"Народный фронт" пока не определился с кандидатом вице-спикера. На это место претендуют Андрей Иванчук, Андрей Парубий, Андрей Тетерук.
"Самопомич" получила должность под Оксану Сыроед.
Регламентный комитет возглавит представитель "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
Бюджетный комитет - Юрий Луценко (БПП)
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Комитет по вопросам финансов и банковской деятельности - Андрей Павелко (БПП)
Антикоррупционный комитет возглавит Егор Соболев ("Батькивщина").
Комитет иностранных дел - Анна Гопко ("Самопомич").
Также "Самопомич" получит Комитет по вопросам информатизации и информационных технологий.
Комитет налоговой и таможенной политики могут возглавить представители БПП Оксана Продан, Роман Насиров, Нина Южанина.