Начальника Генштаба Назарова подозревают в причастности к гибели 49 военных на борту Ил-76

Об этом сообщил генеральный прокурор Виталий Ярема. "18 ноября Виктору Назарову сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления - в халатном отношении военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия в боевой обстановке", - сказал генпрокурор.

Он отметил, что после получения Виктором Назаровым сообщение о подозрении у него случился гипертонический криз, и он сейчас госпитализирован в один из военных госпиталей.

В ходе досудебного следствия установлено, что Назаров в период с 11 по 14 июня в боевой обстановке халатно отнесся к военной службе, в частности, зная об угрозе совершения теракта, он не обеспечил каких-либо мероприятий по обеспечению безопасности воздушной дислокации личного состава, что привело к гибели 49 военнослужащих ВСУ.

Виталий Ярема отметил, что в уголовном производстве допрошены более 50 свидетелей, признаны потерпевшими и допрошены 45 человек из числа родственников погибших, проведены осмотры документов, изъятых в Генштабе и других воинских формированиях в количестве более 100 шт. с грифом "секретно".

Также генпрокурор сообщил, что Печерский районный суд Киева будет рассматривать ходатайство об избрании Виктору Назарову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отвечая на вопрос журналистов, Ярема отметил, что речь не идет о виновности Виктора Назарова, поскольку это должен установить или опровергнуть суд, а речь идет лишь о вручении ему извещения о подозрении.

В то же время генпрокурор отметил, что относительно меры пресечения в виде содержания под стражей, о котором просит следователь, также будет решение суда, учитывая все обстоятельства, включая личные характеристики подозреваемого.

Отвечая на вопрос, что именно совершил этот военный чиновник, Виталий Ярема сказал, что он дал разрешение на вылет, но не были соблюдены инструкции, регламентирующие соответствующие действия.

В свою очередь присутствующий на брифинге заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Андрей Матиос уклонился от ответа на вопрос, какие еще подозреваемые есть по делу.

Как сообщал УНИАН, 14 июня ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".