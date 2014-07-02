Сбитый под Луганском ИЛ-76 добивали из пулемета, идентификация тел продолжается - ВСК

Напомним, тогда погибли 49 украинских военных, которые находились на борту.

Расследование продолжено, потому что комиссии нужно побывать на месте трагедии, а это станет возможно только после победы в АТО, сообщает Сегодня.

Окончательные результаты украинские специалисты должны были озвучить во вторник, 2 июля, но экспертизы продлили.

"До 2 июля должны были утвердить отчет, но расследование продолжено, потому что комиссии нужно побывать на месте трагедии, а это станет возможно только после победы в АТО. Расследование ведут и депутатская комиссия, и прокуратура", — рассказал глава специально созданной временной следственной комиссии ВР Александр Черноволенко.

Читайте такжеТеррористы, которые сбили самолет Ил-76 на подлете к Луганску, получили информацию от предателей - Тымчук По его словам, в ближайшие дни будут озвучены лишь предварительные выводы расследования.

"Первая ракета, выпущенная сепаратистами, в самолет не попала. Попала только вторая, а потом самолет добивали еще и очередью из крупнокалиберного пулемета, — рассказал глава комиссии. — Был также вопрос насчет утечки информации — и да, как оказалось, РФ проводила постоянный радиоперехват, и была прослушка наших радиочастот. То есть террористам сообщили, что летит самолет".

По данным комиссии, процесс идентификации тел погибших еще продолжается.