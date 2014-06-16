Террористы, которые сбили самолет Ил-76 на подлете к Луганску, получили информацию от предателей - Тымчук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

“Я бы выделил два аспекта проблемы. Есть очень много данных, которые свидетельствуют, что информация о переброске личного состава и техники воздушным путем была «слита». Есть также вопрос, кто дал команду проводить эту операцию в то время, когда и разведка, и подразделения, которые контролируют Луганский аэропорт, докладывали, что в районе аэропорта действуют группировки террористов и невозможно гарантировать безопасность аэропорта”, - сказал Тымчук.Читайте такжеВ смерти 49 десантников виновато руководство ВСУ - командир батальона "Донбасс"

По словам эксперта, аэропорт невозможно было взять под контроль силовиков, поскольку для этого нужно было контролировать по меньшей мере половину Луганска, чтобы обеспечить посадку самолета без угрозы его поражения террористами.

Как сообщал УНИАН, 14 июня около 1.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».