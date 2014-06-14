В Луганске террористы сбили самолет ИЛ-76, погибли 49 военных

В ночь с 13 на 14 июня во время захода на посадку в аэропорту Луганск террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины ИЛ-76.

Как сообщает Министерство обороны Украины, самолет был поражен выстрелами огнем из зенитной установки и крупнокалиберного пулемета.

В ведомстве сообщают, что самолет перевозил личный состав с целью ротации. На борту самолета находились военнослужащие, техника, снаряжение и продовольствие.

Руководство Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины «выражает искренние соболезнования родителям, родным и близким погибших военнослужащих в связи с трагической непоправимой утратой».

Количество погибших в сообщении не уточняется.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на свои источники в украинской армии, на борту самолета находились военнослужащие 25-й аэромобильной бригады. По имеющимся данным, на борту было около 30 человек. Это десантники и члены экипажа.

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Момент взрыва самолета зафиксировали камеры наблюдения, сообщает группа "Информационное сопротивление".

Как сообщалось ранее, Луганский аэропорт контролируют две десантных бригады.

С 8 июня аэропорт находится в осаде. Последняя попытка его атаковать была предпринята силами самопровозглашенной ЛНР 11 июня в 5 утра. Атака террористов не принесла им желаемых результатов. Среди украинских военнослужащих пострадавших нет. Аэропорт по-прежнему контролируется силами АТО.

До этого, ночью 10 июня, террористы предприняли безуспешную попытку атаковать аэропорт. Но были оттеснены украинскими военнослужащими. Бой длился около часа. В результате был убит 1 террорист. 14 получили ранения.

За несколько часов до этого вечером 9 июня аэропорт пережил миномётную атаку. Из украинских военнослужащих никто не пострадал.