7 сентября в Киеве будет свежо / фото УНИАН
Во вторник, 7 сентября, в Киеве чуть поднимется температура, однако все равно будет прохладно. Ночью ожидается до +8°, а днем столбики термометров покажут +17°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня в столице ожидается пасмурная погода и сплошная облачность. Без осадков.
Ветер будет нестабильным и несколько раз сменит свое направление. Однако его скорость будет небольшой, до 1,7 м/с.
Атмосферное давление близко к норме, 756-758 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 7 сентября
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +20°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +20°.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +20°.
- В Тернополе 7 сентября ночью будет +6°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
- В Ивано-Франковске завтра будет немного облачно, ночью +7°, днем +21°.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +20°.
- В Виннице завтра будет +7°...+18°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью +8°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.
- В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Полтаве завтра - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +8°...+17°.
- В Одессе 7 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +18°.
- В Херсоне во вторник ночью +7°, днем +20°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве будет ясная и безоблачная погода, ночью +7°, днем +21°.
- В Запорожье завтра температура ночью +6°, днем +18°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +5°...+16°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +17°.
- В Днепре температура ночью будет +6°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +8°...+17°.
- В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +18°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +18°.