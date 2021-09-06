Температура в столице максимально поднимется до +17 градусов.

Во вторник, 7 сентября, в Киеве чуть поднимется температура, однако все равно будет прохладно. Ночью ожидается до +8°, а днем столбики термометров покажут +17°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня в столице ожидается пасмурная погода и сплошная облачность. Без осадков.

Ветер будет нестабильным и несколько раз сменит свое направление. Однако его скорость будет небольшой, до 1,7 м/с.

Атмосферное давление близко к норме, 756-758 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 7 сентября

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +20°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +20°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +20°.

В Тернополе 7 сентября ночью будет +6°, днем +19°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Ивано-Франковске завтра будет немного облачно, ночью +7°, днем +21°.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +7°...+18°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +8°, днем +18°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +18°, небольшая облачность.

В Полтаве завтра - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +8°...+17°.

В Одессе 7 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +18°.

В Херсоне во вторник ночью +7°, днем +20°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет ясная и безоблачная погода, ночью +7°, днем +21°.

В Запорожье завтра температура ночью +6°, днем +18°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +5°...+16°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +18°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +8°...+17°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +18°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +18°.

Автор: Екатерина Лиманская