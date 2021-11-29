Сегодня в Киеве весь день ожидается пасмурная погода с дождем.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Небо в столице будет затянуто облаками. В течение дня ожидается дождь, который будет то усиливаться, то ослабевать.
Воздух максимально прогреется до +9°. Добавит прохлады ветер, который в течение дня несколько раз сменит свое направление. Его скорость составит 3-7 м/с.
Атмосферное давление - сильно пониженное, всего 724-731 миллиметр ртутного столба.
Погода в Украине 29 ноября
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +3°.
В Луцке - пасмурно, ночью -1°, днем +3°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.
В Тернополе 29 ноября ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°, легкий дождь.
В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, ночью -3°, днем +4°, снег с дождем.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут -2°...+5°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -3°, днем +8°, снег с дождем.
В Виннице будет -2°...+6°, небольшая облачность, дождь.
В Житомире в понедельник будет ночью 0°, днем +6°, небольшой дождь.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +11°, сильный дождь.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +12°, сильный дождь.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+10°, дождь.
В Одессе 29 ноября - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +12°, сильный дождь.
В Херсоне в понедельник ночью +1°, днем +13°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +13°, сильный дождь.
В Запорожье температура ночью +2°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Сумах температура воздуха составит -1°...+9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +11°, дождь.
В Днепре сегодня температура ночью будет +2°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +5°...+16°, дождь.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +5°, днем +14°.
В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +6°, днем +14°.
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