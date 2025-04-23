Елена Зеленская впечатлила стильным образом в вышиванке (фото)

Она продемонстрировала "лук" от украинского бренда.

Первая леди Украины Елена Зеленская вновь продемонстрировала безупречное чувство стиля и глубокое уважение к украинской культуре.

На новом фото в Инстаграмм она предстала в утончённой коричневой вышиванке с нежным бежевым орнаментом — символичным, сдержанным и в то же время невероятно выразительным.

Эта вышиванка — работа украинского бренда Etnodim, который искусно сочетает древние традиции с современным кроем. Внимание к деталям, аккуратная вышивка и объемные рукава — всё это делает образ Елены Зеленской не просто стильным, а поистине вдохновляющим.

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На фоне флага Украины и сдержанного интерьера образ выглядит особенно символичным: он говорит о силе, достоинстве и глубокой связи с корнями. Первая леди в очередной раз подчёркивает: украинская мода — это не просто одежда, это голос нации, её дух и идентичность.

Первая леди — пример того, как можно носить национальное с гордостью и современным изяществом.

Интересно, что стоимость этой вышиванки достигает 6400 гривень.

Напомним, ранее Владимир и Елена Зеленские поразили нежностью на публике.

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