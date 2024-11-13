Спортсменка призналась, планируют ли они с избранником уже детей.

Украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту, Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих рассказала, каким было предложение ее возлюбленного - 20-летнего спортсмена Назара Степанова. А также знаменитость заговорила о детях и ответила, готова ли уже к ним.

Магучих призналась, что они находятся в отношениях с бойфрендом уже более 5 лет. Пара хотела обручиться и сейчас не жалеет об этом. Они понимали, что готовы к бракосочетанию и совместному будущему.

Предложение состоялось, когда влюбленные приехали в гости к родителям. Для парня, говорит 23-летняя спортсменка, было важным, чтобы в такой важный момент, рядом были родные. Кольцо звезды спорта выбирали вместе, ведь Назар знал, что для Ярославы очень сложно подобрать кольцо из-за размера. После покупки Магучих несколько дней носила украшение, а уже потом Степанов сделал ей предложение.

"Там под меня все подкрутили. Надела, походила немного по Нью-Йорку, потом отдала ему. Говорю: "Ну, теперь же красиво надо (сделать предложение - УНИАН). И он сделал это при родителях. Для него было важно, чтобы они также присутствовали на этом празднике", - вспомнила рекордсменка.

По словам знаменитости, это ее первые серьезные отношения. Несмотря на юный возраст, Ярослава отмечает, что они с любимым уверены в своих чувствах и хотели обручиться. Магучих наслаждается совместной жизнью с Назаром, а вот что касается детей, то их пока влюбленные не планируют.

Сейчас они оба сосредоточены на карьере и понимают, что дети - это большая ответственность. Пока что у спортсменов нет необходимого времени для воспитания малыша. Как известно, Степанов занимается бегом с барьерами.

"На самом деле в детстве я думала, что рожу очень рано: в 22, потом - в 26. Когда я выросла, сейчас мне 23, думаю: "Боже, какая я глупая была", - рассказала легкоатлетка.

К слову, Степанов - сын тренера олимпийской чемпионки. О своей помолвке пара объявила осенью 2023 года.

Напомним, ранее жених Ярославы Магучих ответил, почему не женится на олимпийской чемпионке. Степанов рассказал об отношениях с возлюбленной.

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