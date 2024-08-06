Украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих еще месяц назад установила мировой рекорд. После этого она вернулась домой.
В сети появилось видео, как ее жених встречал ее тогда в аэропорту Польши. Молодой человек подошел к спортсменке и вручил ей букет красных роз. Однако он даже не обнял девушку, а сразу глазами начал искать свою маму, которая является тренером Магучих, чтобы и ей вручить букет.
Пользователей сети разочаровало такое поведение парня. Тем более, они подумали, что он поздравлял маму Магучих, а не свою. В комментариях под видео они написали:
- "Треш, она достойна лучшего"
- "Что происходит? Почему он едва не прошел мимо? Жених чей? Мамы?"
- "Что-то странно он ее поздравил"
- "Шел с цветами к маме, чисто по пути дал букет и своей девушке"
- "Пусть с мамой и живет"
- "Лучше бы не встречал"
Напомним, украинские спортсменки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовые медали в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Париже. Магучих преодолела высоту в два метра, а Геращенко прыгнула на 1,95 метра.