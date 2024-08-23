Звезда сети записал видео и назвал "виновных" в своем побеге.

Украинский блогер Александр Волошин, известный своими скандальными выходками, признался, что сбежал из Украины. Мужчина впервые за долгое время вышел на связь и объяснил причину своего решения.

Как известно, в июле Волошин попал в скандал после удара оккупантов по детской больнице "Охматдет". Тогда на блогера посыпался хейт в сети из-за продвижения им пророссийских нарративов. После этого Александр буквально исчез из инфопространства. В своих соцсетях он удалил все публикации.

В течение недели появлялись фото Волошина из-за границы. Поэтому, украинцы предположили, что он сбежал из Украины. Неожиданно в четверг, 22 августа, инфлюенсер запостил новое видео, в котором подтвердил, что действительно находится за границей, в Польше.

Оправдываясь за свое решение, мужчина отметил, что в его выезде, мол, виноваты власть, СМИ, украинцы и другие блогеры. Он добавил, что не планирует возвращаться, пока "эта система при нашей власти".

Также в ролике Волошин поставил под сомнение свободу слова в Украине. Он аргументировал это тем, что его захейтили из-за высказываний о войне и проведенным среди подписчиков опросом, который может быть ложным.

"Каждый человек имеет право делать то, что он думает, и то, что он хочет. Мы должны это воспринять и двигаться дальше", - сказал Волошин.

По словам Александра, за день до атаки на "Охматдет" на его охранника напали неизвестные и жестоко избили, а после этого в своей машине инфлюенсер нашел аппарат для прослушивания. Он говорит, что получал много угроз, а также его якобы преследовали.

Не забыл Волошин и о своих пророссийских нарративах о "мире с РФ", которые он продвигал месяц назад. Он вставил в видео отрывки высказываний украинских политиков и новостные заголовки, в которых говорилось о переговорах со страной-агрессором.

"Почему президент, политик и журналист может говорить о переговорах, а обычный человек не может? Чем отличаются права этих людей? Мне кажется, ничем. Очевидно, что на моем примере показали всем остальным людям, кто может повести за собой аудиторию, то, что говорить вы не будете, потому что с вами произойдет все то, что произошло с Сашей Волошиным. Как вы знаете, ограничение свободы воли еще с СССР является явным признаком того, что демократический режим очень скоро сменится на тоталитарный", - выдал блогер.

Стоит указать, что в ролике инфлюенсера присутствуют манипуляции и фразы, вырванные из контекста. В течение видео Александр лишь раз упомянул, кто является настоящим врагом Украины. Только в конце он называет вещи своими именами, что РФ - террористическая страна.

"Несмотря на то, что со мной сделала система, для меня основным врагом остается и будет оставаться Россия. От себя я буду делать все, чтобы этого врага уничтожить", - подытожил Волошин.

Напомним, ранее Александра Волошина оштрафовали на 350 тысяч гривен. Блогер рассказал, что произошло.

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