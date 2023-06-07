Певицы общались в феврале 2022 года.

Известная певица Лайма Вайкуле рассказала об общении с Софией Ротару. Также она опровергла слухи о том, что "не дружит" с артисткой.

"Мы только один раз во время войны общались. Потом Софа - она такая... Я очень ее люблю. Она очень хорошая. Она окружена как-то очень своей семьей, и она в ней живет. Мне так показалось, ей никто не нужен кроме семьи", - заявила Вайкуле в эфире шоу "И грянул Грэм".

По словам певицы, Ротару не сильно нуждается в общении с другими людьми. Однако в начале полномасштабной войны РФ против Украины Вайкуле все равно ей позвонила.

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"Когда началась война, я звонила и мы говорили с ней. Она была ну просто в ужасном состоянии из-за этого", - заявила Вайкуле.

Оказалось, у нее близкие отношения с Ротару. Певица утверждает, что "очень много" знает об исполнительнице песни "Хуторянка". Впрочем, и Ротару "много" знает о Вайкуле.

"У нас достаточно близкие отношения, я много чего знаю о ней, и она обо мне", - отметила певица.

Что Ротару говорит о великой войне

София Ротару не делает заявлений на фоне полномасштабной войны, которую более года назад против Украины развязала РФ. Певица не осудила путинский режим. Однако она все равно публикует в Instagram фото, на которых показаны последствия российской агрессии.

Также появлялись слухи о том, что Ротару "тихо" донатит на ВСУ. По словам друга певицы, она не хочет "пиариться" на войне, а потому молчит. Вчера, после подрыва Каховской ГЭС, Ротару отреагировала. Она разместила в Stories немногословное фото.

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