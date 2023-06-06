Певица не смогла проигнорировать ужасные события.

Украинская певица София Ротару отреагировала на подрыв Каховской ГЭС. Оккупанты разрушили дамбу, они фактически уничтожили и ГЭС, и Каховское водохранилище.

Артистка не смогла проигнорировать поступок россиян, который приносит катастрофические последствия. Она рассказала о подрыве Каховской ГЭС в Stories на своей странице в Instagram.

Ротару показала коллаж. На нем Каховская ГЭС изображена до и после подрыва. Как видно по фото, дамбу попросту "снесло", вода хлынула с огромной силой.

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Певица не стала делиться своим мнением и оставлять для фанатов послание с текстом. Вместо этого она добавила эмодзи с разбитым сердцем, а также поставила геолокацию - Каховка.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Утром 6 июня стало известно, что оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Вскоре в Укргидроэнерго сообщили, что станция не подлежит восстановлению. Подрыв дамбы привел к подтоплению множества населенных пунктов, среди которых и Херсон. Уже известно, что последствия добираются и до Николаева.

Украинские звезды с болью в сердце отреагировали на подрыв ГЭС. Они не могут скрывать свои эмоции и говорят все, что думают о РФ. А певица Светлана Тарабарова, которая родилась и выросла в Херсоне, не смогла скрыть грусть, но отметила, что россияне все равно не сломят наш дух.

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