Руслан Квинта заявил, что певица не хочет пиариться на войне.

Украинский композитор и друг певицы Софии Ротару - Руслан Квинта - прокомментировал поведение знаменитости с начала полномасштабного российского вторжения. По его словам, она не публичный человек и не хочет появляться в разных программах и давать интервью.

В интервью "КП в Украине" Квинта рассказал, что Ротару не хочет пиариться на войне:

"У нее, как и у меня, есть с кем общаться. Я вообще не люблю этого всего показушного. И до войны я жил в своем творческом мире. Есть люди, которые распыляют себя на разные пиар-истории, хайп на этом ловят, хейтят и так далее… А я свою энергию не хочу разбрасывать… София Михайловна очень скромный человек, такой, как и я… Она не любит давать интервью, и я тоже не люблю это делать, не любит сниматься в программах, я – тоже. Мы похожи".

Он добавил, что смысл жизни в том, чтобы о тебе говорили, когда тебя не станет, а не при жизни думать, написали о тебе что-то или нет.

"А что она (Ротару, - УНИАН) должна говорить? Она говорит музыкой и песнями, как и я", - уточнил продюсер.

Позиция Софии Ротару относительно войны в Украине

Певица так ни разу и не высказалась о войне в родной стране. При этом она периодически публикует фотографии всех ужасов, которые оккупанты творят на нашей земле.

Известно, что все время, с 24 февраля, она оставалась в Украине. Также появлялась информация о том, что певица помогает ВСУ.

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