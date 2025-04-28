Артистка завила, что после 12 лет одиночества хочет перемен в личной жизни.

Известная украинская певица Тина Кароль, которая ранее рассказывала, почему не вышла замуж после смерти мужа, заговорила о новых отношениях.

Артистка написала в своем Telegram-канале, что в 28 лет стала вдовой. С тех пор, а это уже 12 лет, несмотря на постоянные слухи о романах с известными мужчинами, она была одна. Однако сейчас Тина призналась, что готова снова любить и быть любимой.

"Я стала вдовой в 28. И только сейчас, в 40, я готова поднять голову и заглянуть в глаза другого мужчины, только теперь это имеет отклик в моем запросе для Вселенной. Только теперь это понятно уже взрослому, умному сыну, которому все небо, к которому могла дотянуться, приклонила", - написала певица.

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Она также добавила, что не жалеет ни о чем, что было. И теперь надеется, что новый этап в жизни станет еще лучше.

"За этот период написано столько хитов, и была способность помогать другим, что следующие 12 лет точно станут лучше, и хватит знаний и воли для служения людям, оставаться примером достойной женщины, которая усиливает жизнь и веру в руины человеческих надежд", - отметила Кароль.

К слову, в 2008 году звезда заключила официальный брак с продюсером Евгением Огиром. Позже у них родился общий сын Вениамин. Однако в 2013 году жизнь мужа Тины оборвалась из-за рака желудка. О смерти любимого Кароль узнала прямо перед выходом на сцену.

Напомним, ранее ведущий Слава Соломка заявил, что Тина Кароль "деградирует" и раскритиковал певицу.

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