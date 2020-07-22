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Пятой участницей шоу "Танцы со звездами" стала звезда "Папика" Дарья Петрожицкая

14:52, 22 июля 2020
Звезды
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Дарья примет участие в шоу / instagram.com/petrozhitskaya

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Теперь звезда сериала "Папик" будет конкурировать с другими звездами на танцевальном паркете - с Олегом Винником, Надеждой Мейхер-Грановской, Тарасом Цымбалюком и Сантой Димопулос. 

Девушка сняла видео на улице. В нем актриса идет по мосту, и вдруг достает из кроссовка сообщение от Цымбалюка с вызовом принять участие в шоу. На следующем кадре Дарья уже предстает в бальных босоножках и принимает челлендж. Затем актриса передала эстафету фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной.

Как сообщал УНИАН, четвертым участником нового сезона "Танцев со звездами" стал актер Тарас Цымбалюк.

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