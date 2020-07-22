Пятой участницей шоу "Танцы со звездами" стала звезда "Папика" Дарья Петрожицкая

Актриса составит компанию другим знаменитостям.

Украинская актриса Дарья Петрожицкая опубликовала в Instagram видео, в котором приняла вызов от актера "Черного ворона" Тараса Цымбалюка.

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Теперь звезда сериала "Папик" будет конкурировать с другими звездами на танцевальном паркете - с Олегом Винником, Надеждой Мейхер-Грановской, Тарасом Цымбалюком и Сантой Димопулос.

Девушка сняла видео на улице. В нем актриса идет по мосту, и вдруг достает из кроссовка сообщение от Цымбалюка с вызовом принять участие в шоу. На следующем кадре Дарья уже предстает в бальных босоножках и принимает челлендж. Затем актриса передала эстафету фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной.

Как сообщал УНИАН, четвертым участником нового сезона "Танцев со звездами" стал актер Тарас Цымбалюк.

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