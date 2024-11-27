Екатерина Вишневая шокировала, как актеры из РФ презирали украинцев и позволяли себе выпивать на работе.

Украинская актриса, звезда сериалов "Домик на счастье", "Моя любимая Страшко", "Село на миллион", "Женский доктор" Екатерина Вишневая, которая рассказала о заработках во время войны, поделилась опытом работы с российскими актерами в Украине. Артистка отметила, что россияне пренебрежительно относились к украинским коллегам и могли даже употреблять алкоголь на съемках.

В интервью для издания OBOZ.UA знаменитость поделилась, что часто продюсеры и режиссеры приглашали на съемки российских актеров, которые не отличались особым талантом, но для них было важно, что они из РФ. В это время одаренные украинцы сидели без работы, говорит Екатерина, а россияне позволяли себе открыто оскорблять коллег.

"Хочу заметить, что подчеркнуть твою неполноценность, обесценить в работе - таким с наслаждением занимались молодые актеры. И эти молодые, чтобы "почесать" свой статус, прибегали к открытым оскорблениям. Один актер позволял себе уходить со съемочной площадки, когда во время совместной с ним сцены по сценарию снимали меня. Обычно партнер в таких случаях остается, подыгрывает. А он просто разворачивался и уходил, бросая через плечо: "Со штативом поработаешь". Я ему делала замечания, но ни один человек меня не поддержал - ни режиссер, ни операторы, ни продюсеры", - вспомнила Вишневая.

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Актриса шокировала, что российские артисты даже могли выпивать перед съемками и их совсем не смущало, что они снимаются в нетрезвом состоянии. Екатерина не скрывает, что изрядно счастлива, что большая война расставила все на свои места, и сейчас в украинском кино снимаются украинцы, а россиянам больше не место на одной площадке с нашими актерами.

"Особо "рьяных" откачивали капельницами. Я знаю случаи, когда после смены некоторых просто закрывали в гостиничных номерах, чтобы не напились. А они выпрыгивали через окна, ломали ноги и шли бухать. Однако их все равно продолжали снимать, только потому, что они из Москвы. Это бесило ужасно. У нас так много хороших актеров сидели без работы, а эти вели себя как муд*ки, но перед ними стелили ковровые дорожки. Слава богу, мы убрали это г*вно из страны, и надеюсь, оно никогда сюда не вернется", - подчеркнула артистка.

Напомним, ранее Екатерина Вишневая рассказала о муже-военном. Актриса призналась, как часто видится с любимым.

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