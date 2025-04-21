Они вместе уже почти шесть лет.

Американская актриса Кристен Стюарт, которая известна по фильмам "Сумерки", официально оформила отношения со своей избранницей - сценаристкой и актрисой Дилан Майер.

Как сообщает издание TMZ, церемония состоялась в Лос-Анджелесе еще неделю назад. На ней было минимум гостей.

К слову, пара вместе уже почти шесть лет. Они познакомились в 2013 году на съемочной площадке. Через четыре года Кристен официально совершила каминг-аут и позже начала встречаться с Дилан. Летом 2021 года ходили слухи, что влюбленные обручились, ведь внимательные поклонники заметили кольца на пальцах женщин. В прошлом году Стюарт официально подтвердила эту информацию.

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Что известно о Кристен Стюарт

Кристен Стюарт имеет много престижных наград за свой актерский талант. В частности, была номинанткой на премию "Оскар", в 2010 году получила специальную награду BAFTA в категории "Новая звезда". Через десять лет Кристен получила награду "Актриса десятилетия" от Ассоциации голливудских критиков и была одной из самых высокооплачиваемых актрис по версии журнала Forbes.

Напомним, ранее актриса Ребел Уилсон официально заключила брак с возлюбленной Рамоной Агрумой.

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