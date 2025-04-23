Артистка убеждена, что таким образом подростки демонстрируют равнодушие ко всему, что происходит в стране.

Известная украинская артистка и ведущая Елена Кравец, которая ранее рассказала о переезде дочери в 15 лет, высказалась о подростках, которые во время войны продолжают слушать российскую музыку. Экс-участница Студии "Квартал 95" прокомментировала инцидент вокруг столичной молодежи, которая после трагедии в Сумах в центре Киева развлекалась под российские песни.

Как известно, 13 апреля этого года россияне нанесли ракетный удар по центру города. В результате трагедии в Сумах погибло более 30 человек и еще более 100 получили ранения. Через несколько часов после обстрела подростки в Киеве в нетрезвом состоянии громко слушали русскую музыку. На просьбу прохожей выключить российские треки парни ответили ей нецензурной лексикой с возмущением. Позже на ситуацию отреагировали в правоохранительных органах. Подростки записали видеообращение из отделения полиции и публично просили прощения у украинцев.

Актриса в интервью для OBOZ.UA отметила, что таким образом молодежь продемонстрировала свое равнодушие к смертям и всем трагедиям, которые происходят в Украине из-за России. По ее словам, у этих ребят нет эмпатии и человечности, если они после обстрела продолжают поддерживать врага, прослушивая российские песни.

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"Если мы говорим о подростках, которые включают гимн России посреди Киева, в городе, где звучат сирены, где улицы названы в честь погибших героев, - это уже не о "музыкальном вкусе", это о нехватке эмпатии, знаний, элементарной человечности. Это - публичная демонстрация равнодушия к боли. Контекст имеет значение. Сегодня украинская культура - это не просто об эстетике, это о сопротивлении, о сознательном выборе", - подчеркнула Кравец.

Она добавила, что сейчас важно не только ограничивать украинцев в российском контенте, но и предлагать новые, интересные и глубокие украиноязычные продукты. В то же время она подчеркнула, что у нее нет претензий к тому, что люди слушают наедине, но в публичном пространстве нужно ограничивать себя в подобном поведении.

"Для того, чтобы все больше украинцев открывали для себя свою культуру, нужно чтобы прежде всего было внутреннее желание - познать себя, свои корни, свой язык, музыку, литературу, кино. Это на самом деле о более глубоком: об ответе на вопрос "что мне важно?". Мое мнение здесь может быть не очень популярным, но я действительно верю в право человека на личное пространство. У меня нет претензий к тому, что человек слушает наедине - лишь бы после этого он выходил из этой комнаты немного счастливее или немного сильнее", - добавила знаменитость.

Напомним, ранее Елена Кравец объяснила, почему ушла из "Квартала 95", и есть ли у нее обида на коллег. Артистка также призналась, смогла ли бы она в будущем вернуться в команду, и насколько сложным для нее было то решение. Как известно, звезда более 25 лет своей жизни отдала Студии "Квартал 95", но в 2022-м объявила, что проект продолжает существование без ее участия.

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