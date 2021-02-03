Младшей дочери Милы Йовович исполнился год.

Известная американская актриса Мила Йовович поделилась новыми праздничными фото своих детей.

Снимки с дня рождения своей младшей дочери она опубликовала в Instagram.

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"Празднование первого дня рождения Ошин!.. Удивительно, но Ошин решила быть такой порядочной девушкой и вообще не разбить торт. Она почти не касалась его", - рассказала звездная мама.

Поклонники актрисы поздравили малышку с ее первым днем рождения:

"Здоровья и много счастья маленькому чуду", "Расти светлой и доброй девочкой, на радость маме и папе", "Какие красивые доченьки. С днем рождения", - написали фолловеры.

Напомним, что Мила Йовович воспитывает троих дочерей.

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Автор: Екатерина Лиманская