В украинский прокат фильм выйдет 13 марта 2025 года.

Вышел украинский трейлер эпического фэнтези-экшна "В затерянных землях" (In the Lost Lands), который является экранизацией одноименной новеллы создателя "Игры Престолов" Джорджа Р.Р. Мартина.

По сюжету фильма, могущественная ведьма Грей Элис путешествует по Затерянным землям в поисках фантастической силы, способной превратить человека в оборотня. В опасностях ее сопровождает таинственный охранник Бойз. Вместе они отважно борются с темными созданиями, однако только ведьма знает, к чему может привести конечная цель их путешествия.

Главные роли в фильме сыграли Мила Йовович ("5 элемент", франшиза "Обитель зла") и Дэйв Батиста (франшизы "Стражи Галактики", "Дюна").

Видео дня

Снял фильм муж Йовович, английский режиссер Пол В. С. Андерсон, известный своей работой над франшизой "Обитель зла" и лентой "Три мушкетера". В новом фильме он скрупулезно создает атмосферу темного апокалиптического мира, где царит злая магия, придуманного писателем с мировым именем Джорджем Мартином – автором серии романов "Песнь льда и пламени", которая стала основой культового сериала "Игра Престолов".

Спродюсировал ленту Джереми Болт, с которым Пол В. С. Андерсон работал над франшизой "Обитель зла".

Фильм создан в копродукции США, Канады и Германии, а сами съемки проходили на территории Польши. Лента отличается мощными сценами поединков, эпическими визуальными эффектами и цветокоррекцией, что формирует тревожный апокалиптический мир.

Примечательно, что писатель Джордж Мартин уже посмотрел экранизацию собственного произведения, и назвал фильм "невероятно атмосферным, мрачным и приправленным юмором". Также он рассказал, что рассматривает возможность написать продолжение истории о ведьме Грей Элис для будущих сиквелов.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 13 марта 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: