Также он отменил концерты и в других странах.

Беларусский артист Макс Корж заявил об отмене своих концертов в России, Латвии и Узбекистане. Такое решение он принял после волны хейта со стороны украинцев, которые обвинили его в неоднозначной позиции по войне.

"Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются. Берегите себя. Все будет хорошо", – написал Корж на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что Макс Корж еще 24 февраля 2022 года пожелал Украине мира, а затем хранил молчание. На днях он выпустил песню "Свой дом", которую посвятил нашей стране. И даже в песне он прямо не сказал, кто напал на Украину.

Он лишь отметил, что сейчас Украина пылает, а правда на стороне того, кто защищает свой дом.

Напомним, ранее Макс Корж выпустил мощный трек в поддержку Украины.

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