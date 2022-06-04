Белорусский певец и автор песен при помощи своей композиции рассказал о войне, которую развязала РФ.

Артист из Беларуси Макс Корж выпустил песню о войне в Украине с символическим названием "Свой дом". Премьера состоялась 4 июня.

"Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?

Идёт война, а в ней закон

Стреляют — стреляй, все врут, но знай

Тот прав, кто защищает свой дом

Весна рыдает, Украина пылает

Мир не менялся, мир таков

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?

Но прав, кто защищает свой дом", - поется в песне.

Фанаты уже успели оценить композицию.

"Не трек, а крик души. Умеешь ты передать чувства музыкой. Спасибо огромное за поддержку Макс. ''Тот прав, кто защищает свой дом'', "Макс, ты лучший, выпустить такой трек в это время - подвиг, этот трек дал мне понять, что я мыслю адекватно. И не бойся волны хейта, правда за нами, за настоящими фанатами, которые всегда с тобой", "Макс, я точно знаю, что после этого трека на тебя обрушится огромная волна хейта, но ты должен помнить, что настоящие фанаты пойдут с тобой до конца. Держись, братик", - пишут поклонники под видео на YouTube-канале музыканта.

Напомним, Loboda выпустила молитву на украинском языке.

Также УНИАН писал, что Леся Никитюк выпустила новый хит о войне с Россией.

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