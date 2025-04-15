Этот певец принимал участие во многих вокальных шоу страны.

Известный украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк, который долгое время вел программу "Караоке на майдане", признался, кого считает самым талантливым участником телешоу.

Мужчина отметил, что многие артисты участвовали в "Караоке на майдане" и стали настоящими звездами украинского шоу-бизнеса. Однако он назвал имя того, кто по его мнению является самодостаточным певцом.

"Не хочу никого обидеть, но назову Пашу Табакова. Он является самодостаточным музыкантом и певцом. С приличным авторским репертуаром", - заявил Кондратюк в интервью для BLIK.ua.

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Он также добавил, что Павел не только поет, но и учит музыке детей и дважды победил в известных вокальных конкурсах.

"Паша написал несколько мюзиклов. У него есть детская творческая школа во Львове. К слову, Табаков - единственный человек, который выиграл и "Шанс" и "Голос страны". Поверьте, это сделать очень и очень непросто. Он творит непрерывно, а у некоторых победителей талант-шоу были паузы в творчестве, а есть и такие, о которых мы уже забыли", - отметил Игорь.

К слову, львовянин Павел Табаков участвовал в "Караоке на майдане" в 2005 году. Затем он попал на телепроект "Шанс", в котором выиграл. Через некоторое время певец попробовал свои силы в шоу "Україна має талант", был участником Нацотбора на "Евровидение-2011" и стал победителем второго сезона проекта "Голос країни".

Напомним, ранее Игорь Кондратюк раскрыл правду о Козловском в ВСУ.

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