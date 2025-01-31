Актриса презентовала новый фильм в стране-агрессоре во время кровавой войны в Украине.

Турецкая актриса Ханде Эрчел, которая известна по сериалу "Постучи в мою дверь", приехала в РФ.

Известно, что девушка посетила страну-агрессора в рамках промо-тура нового фильма "Оставь это ветру", в котором она сыграла главную роль. В сеть попало видео из аэропорта, где с ней активно фотографировались российские поклонники.

"Ханде Эрчел впервые прилетела в Москву. Турецкая звезда приехала, чтобы представить публике фильм "Оставь это ветру". Вместе с ней также прибыл ее коллега Барыш Ардуч. Актеры исполнили главные роли в фильме. Он сыграл беззаботного серфера Эге, а она - бизнесвумен Асли", - пишут росСМИ.

Актриса заявила, что хочет погулять по Красной площади и улицам страны-оккупантки, а еще посмотреть фильм "Анора", где сыграл номинированный на кинопремию "Оскар" актер Юрий Борисов.

Также, по словам росСМИ, позже Ханде сыграет главную роль в турецкой адаптации российского сериала "Почка". Ее героиню будут звать Мирием.

Что известно о Ханде Эрчел

Ханде - одна из самых популярных актрис в Турции. Она известна по сериалам "Дочери Гюнеш", "Любовь не понимает слов", "Обручальное кольцо" и "Азизе". Но наибольшую популярность ей принесла роль Еди Йылдыз в телесериале "Постучи в мою дверь".

Напомним, ранее звезда "Величественного века" Бурак Озчивит сыграет роль в российском сериале.

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