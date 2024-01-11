Ханде Эрчел встречается с ним уже полгода.

Турецкая актриса Ханде Эрчел, получившая мировую известность после съемок в сериале "Постучись в мою дверь", выходит замуж. Она уже полгода встречается с миллиардером Хаканом Сабанджи.

Как сообщают турецкие СМИ, пара планирует сыграть свадьбу этим летом. Однако сама пара отказывается комментировать эту новость.

"Каждый пишет, что хочет, лишь бы это было на повестке дня", - лаконично сказала Эрчел. Больше она не стала раскрывать никаких подробностей.

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Также поговаривают, что мама бизнесмена против того, чтобы ее сын женился на актрисе из-за публичности ее профессии.

Отметим, недавно Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи отдыхали на Бали. Сейчас они уже вернулись в Турцию.

Чем известна Ханде Эрчел

С 2015 по 2016 год Эрчел играла роль Селин Йылмаз в телесериале "Дочери Гюнеш". С 2016 по 2017 год она играла роль Хаят Узун в телесериале "Любовь не понимает слов".

В 2019 году сыграла роль Мюжде Акай в телесериале "Кольцо" и роль Азизе Гюнай в телесериале "Азизе". С 2020 по 2021 год Эрчел играла роль Эды Йылдыз в телесериале "Постучись в мою дверь".

Известно, что она встречалась с актером Керемом Бюрсином, который был ее партнером в сериале "Постучись в мою дверь".

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