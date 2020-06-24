"Я люблю ЛГБТ": Бритни Спирс поддержала своих фанатов
Известная певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram видео, в котором призналась в любви к своим ЛГБТ-фанатам.
"Счастливый месяц гордости! Я очень люблю своих ЛГБТ-фанатов... Вы все приносите мне столько радости, и я горжусь тем, что могу поддержать вас", - подписала ролик Спирс.
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Поклонники певицы поддержали такой ее пост и выразили благодарность.
"Моя новая ежедневная молитва. Мы тебя любим", "И благодаря вам я нашла в себе силы гордиться собой. Ваша музыка и ваша жизнь вдохновляют меня каждый день. Вы буквально спасли мне жизнь, и я буду любить вас всегда за это. Возможно, вы этого не знаете, но, моя королева, для некоторых из нас в сообществе LGBTQ + ваша музыка была не только о том, чтобы гулять или проводить отличные ночи с друзьями. Это была возможность свободы и счастья в мире, который постоянно говорят нам, что мы не достойны. Спасибо, моя королева", - написали подписчики.
Как сообщал УНИАН, ранее Спирс показала фигуру в купальнике на романтичном отдыхе с бойфрендом.
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