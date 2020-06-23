цей матеріал доступний українською

38-летняя Бритни Спирс показала фигуру в купальнике на романтичном отдыхе с бойфрендом (фото)

13:40, 23 июня 2020
Звезды
669 0
Парочка отправилась на пляж / Instagram Бритни Спирс
Instagram Бритни Спирс
Instagram Бритни Спирс

Читайте также"Её пчелы покусали?": изменившуюся Седокову раскритиковали в сети (фото)

Так, на днях парочка отправилась на пляж, о чем артистка рассказала в своем Instagram. Для отдыха 38-летняя Спирс выбрала розовый купальник с леопардовым принтом, а 26-летний избранник певицы был в шортах и белой майке.  

"Все, что вам нужно, это любовь и пляж" – подписала снимки Бритни.  

Как сообщал УНИАН, Тина Кароль обнажила пикантную часть тела на фото.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Бритни Спирс#певица