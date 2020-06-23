38-летняя Бритни Спирс показала фигуру в купальнике на романтичном отдыхе с бойфрендом (фото)
13:40, 23 июня 2020Звезды
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Для отдыха 38-летняя Спирс выбрала розовый купальник с леопардовым принтом.
Парочка отправилась на пляж / Instagram Бритни Спирс
Американская певица Бритни Спирс показала, как проводит теплые летние дни вместе со своим возлюбленным, фитнес-тренером Сэмом Асгари.
Instagram Бритни Спирс
Instagram Бритни Спирс
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Так, на днях парочка отправилась на пляж, о чем артистка рассказала в своем Instagram. Для отдыха 38-летняя Спирс выбрала розовый купальник с леопардовым принтом, а 26-летний избранник певицы был в шортах и белой майке.
"Все, что вам нужно, это любовь и пляж" – подписала снимки Бритни.
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