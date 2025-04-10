Звезда "Семейки Аддамсов" рассказала о болезни и когда ее у нее обнаружили.

Американская актриса и режиссер, наиболее известная по роли Мортиши Аддамс в фильме "Семейка Аддамсов", Анжелика Хьюстон сообщила о серьезных проблемах со здоровьем у нее. Артистка призналась, что у нее диагностировали рак, но не стала раскрывать, какой именно орган больше всего пострадал.

Изданию People 73-летняя знаменитость отметила, что не хочет делиться подробностями болезни, поскольку для нее важно сохранить это в тайне. По ее словам, диагноз у нее обнаружили после выхода фильма 2019 года "Джон Уик 3: Парабеллум", где она сыграла директора. Сейчас, как сообщила звезда, она "чиста", потому что ее рак перешел в ремиссию - состояние, когда симптомы болезни исчезают, и человек может жить полноценно.

"Это был очень серьезный момент для меня. Мне удалось пережить это, и я горжусь собой. Это не то, что проходило легко. Это стало большим шоком, но это заставило меня осознать то, чего я не должна делать, места, куда я не должна идти. Так что теперь, когда появляется возможность, я смеюсь и стараюсь не делать большие дела. Я очень горжусь собой, и мне очень повезло. Мои врачи были замечательными", - поделилась Хьюстон.

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Лауреат премии "Оскар" за роль в фильме "Честь семьи Прицци" заявила, что рассказала о своей болезни, поскольку хочет помочь другим.

"Иногда вам кажется, что вы не хотите говорить об этом по очевидным причинам, но об этом нужно говорить публично, а потом праздновать тот факт, что кто-то прошел через это. Жизнь слабая и замечательная. Это также дает вам представление о том, что ты готов ко всему, что произойдет", - сказала звезда картин "Ведьмы", "Бросали", "История вечной любви".

Последнюю свою роль Анжелика сыграла в сериале "По направлению к нулю". На вопрос журналистов о том, думала ли она о выходе на пенсию, актриса категорически отрицала это.

"Нет. Я не могу себе такого представить. Я думаю, что это было бы слишком, даже для меня", - подчеркнула артистка.

Напомним, ранее звезда "Залива Доусона" Ван Дер Бик сообщил, что его рак перешел в ремиссию. Актер объявил, что планирует вернуться к работе. Болезнь у артиста обнаружили в прошлом году.

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