Джамала впервые призналась, сколько килограмм набрала после третьей беременности

Артистка говорит, что нужно дать себе время для восстановления.

Известная украинская певица Джамала впервые рассказала о том, сколько килограмм набрала во время третьей беременности. Она откровенно сказала, что сейчас она весит на 20 килограмм больше, чем до беременности.

Артистка признается, что поклонники хейтили ее за это.

"Месяц после родов, а ты получаешь комментарии "Джамала, что с весом? Приду к тебе на концерт, когда ты будешь 60 кг"" - рассказала артистка в интервью Наталье Бобок.

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Она говорит, что изначально ее это задевало, а потом перестало.

"Возможно, кто-то пересмотрел голливудских фильмов, где женщина после родов оставляет ребенка няне и идет в спортзал заниматься собой. Я это не осуждаю, это их выбор, а мой выбор был посвятить себя ребенку. Я так хотела. Я не хочу жить для инстаграма", - добавила Джамала.

Артистка говорит, что женщина носит ребенка девять месяцев и похудеть за один месяц она никак не может. По словам певицы, нужно давать себе время.

Напомним, ранее Джамала умилила фото с мужем и тремя сыновьями.

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