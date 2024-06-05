Артур Логай перенес операцию.

Популярный украинский актер театра и кино, победитель проекта "Танцы со звездами" Артур Логай напугал поклонников в своем Instagram.

Знаменитость опубликовал несколько фотографий, на которых показался на больничной койке. Он также продемонстрировал свою палату в клинике, в которой находится. В подписи к фото он предложил подписчикам догадаться, где он находится, однако все стало понятно сразу.

"Угадаем название учреждения по цветам стен, да и не только", - в шутку подписал кадр актер.

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Сам Логай не сообщил, какие проблемы со здоровьем имеет, однако он показал переписку с женой, и тем самым объяснил некоторые детали. Артур отправил женщине фото, которое подписал одним словом "вырезали". Снимок подписчикам он не показал.

Возлюбленная актера отреагировала на фото с иронией и намекнула, что зрелище не из лучших. Из слов Логая можно сделать вывод, что он перенес операцию, однако, что с ним произошло - непонятно. Также он показал на видео свою руку, которая была загипсована, поэтому, вероятно, хирургическое вмешательство было на руке.

К слову, месяц назад Артур уже попадал в больницу. Актер сообщил, что у него сотрясение мозга и рассказал, что с ним произошло.

Что известно о Логае

Первый актерский опыт звезда получил в сериалити "Киев днем и ночью", где он сыграл бабника, который несмотря ни на что идет к своей цели. Первым полнометражным фильмом, в котором актер сыграл роль колдуна стала картина "Колдуньи". Кроме того, Логай снимался в сериалах "Коп из прошлого", "Большие Вуйки", "Поймать Кайдаша".

Напомним, ранее Артур Логай рассказал о собственном бизнесе во время войны. Он поделился, какой доход ему приносит бренд одежды.

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