Артур Логай ответил, как чувствует себя после ДТП.

Звезда сериалов "Киев днем и ночью", "Моя любимая Страшко" и фильма "Крашанка", актер Артур Логай попал в аварию. Артист раскрыл подробности ДТП и ответил, получил ли травмы в результате инцидента на дороге.

Кинозвезда вышел на связь в своем Instagram, где и сообщил, что попал в ДТП в Киеве. По словам Артура, неприятная ситуация на дороге произошла по вине другого водителя. Актер ехал на мотоцикле, когда другой водитель авто нарушил правила дорожного движения.

В частности, мужчина перестраивался на другую полосу на дороге, не включив показатель поворота. Соответственно Логай не заметил машину и в результате этого упал с мотоцикла. Водитель-виновник не остановился, чтобы помочь пострадавшему, а просто поехал дальше.

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"Люди, которые резко перестраиваются из ряда в ряд без показателей поворота, не глядя в зеркала, - мудилы. Водителю того авто, который решил резко выльнуть в мою сторону, повезло, что я занимался своим состоянием и состоянием мотоцикла. Если бы решил догнать, домой бы он пошел пешком", - сказал артист.

К счастью, Артур не травмировался. Он говорит, что его спасла специальная мотоодежда. Это джинсы, обувь и шлем. Благодаря им его тело осталось невредимым. Однако, если бы не эта одежда, то могло бы произойти все что угодно. Мотоцикл получил больше повреждений. На транспорте остались царапины на вмятины.

"Не знаю, что было бы с моим коленом и ногой, если бы не хорошие мотоджинсы и обувь", - добавил Логай.

Напомним, ранее Артур Логай рассказал о своем эмоциональном состоянии. Он отметил, что чувствует постоянную усталость и истощение.

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