"А что с ж*пой?" Панина высмеяли за густую седую бороду

Скандальный актер Алексей Панин признался, что всегда мечтал быть таким стариком, как Сантьяго из рассказа Хэмингуэя "Старик и море".

Скандальный российский актер Алексей Панин показал новую фотографию, на которой он с густой седой бородой.

Соответствующее фото Панин выставил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПанин попал в тюрьму (видео)

«Прочитайте «Старик и Море». Я всегда мечтал быть таким стариком как Сантьяго. Хотя о чём я? Какой «Старик и Море»? Большинство людей, которые тут находятся, плохо представляют, кто такой Шопенгауэр», - подписал фото актер Панин.

Большинство подписчиков положительно оценили новый образ скандального актера Алексея Панина. Были и такие, кто сравнил Панина с Райаном Рейнольдсом, а кто-то и вовсе усомнился, что это не Faceapp.

«Ух ты!!! Как на Панина этот дед похож»;

«На актёра Райана Рейнольдса в Дэдпуле похож, когда с бородой и такой улыбкой»

«Faceapp?» - писали подписчика у Панина на странице.

Естественно, не обошлось и без «хейтеров» скандального актера Алексея Панина.

«Дубина бородатая»;

«Долб**б»;

«Представьте, что с ж*пой в таком возрасте будет»;

«100%! Нога необходима будет, хотя бы от манекена»;

«А как же секс с собакой, нога в ж*пе?» - комментировали бороду Алексея Панина пользователи.

Как сообщал УНИАН, скандальный актер Алексей Панин возмутился тем, что все только и обсуждают личную жизнь актеров, назвав таких людей неинтеллигентными.