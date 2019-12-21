"А что с ж*пой?" Панина высмеяли за густую седую бороду
Скандальный российский актер Алексей Панин показал новую фотографию, на которой он с густой седой бородой.
Соответствующее фото Панин выставил на своей странице в Facebook.
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«Прочитайте «Старик и Море». Я всегда мечтал быть таким стариком как Сантьяго. Хотя о чём я? Какой «Старик и Море»? Большинство людей, которые тут находятся, плохо представляют, кто такой Шопенгауэр», - подписал фото актер Панин.
Большинство подписчиков положительно оценили новый образ скандального актера Алексея Панина. Были и такие, кто сравнил Панина с Райаном Рейнольдсом, а кто-то и вовсе усомнился, что это не Faceapp.
«Ух ты!!! Как на Панина этот дед похож»;
«На актёра Райана Рейнольдса в Дэдпуле похож, когда с бородой и такой улыбкой»
«Faceapp?» - писали подписчика у Панина на странице.
Естественно, не обошлось и без «хейтеров» скандального актера Алексея Панина.
«Дубина бородатая»;
«Долб**б»;
«Представьте, что с ж*пой в таком возрасте будет»;
«100%! Нога необходима будет, хотя бы от манекена»;
«А как же секс с собакой, нога в ж*пе?» - комментировали бороду Алексея Панина пользователи.
Как сообщал УНИАН, скандальный актер Алексей Панин возмутился тем, что все только и обсуждают личную жизнь актеров, назвав таких людей неинтеллигентными.