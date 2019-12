"А что с ж*пой?" Панина высмеяли за густую седую бороду

Прочитайте «Старик и Море».📚 Я всегда мечтал быть таким стариком как Сантьяго. Хотя о чём я !!!??? Какой «Старик и Море»???!!!! #Хэмингуэй Большинство людей которые тут находятся плохо представляют кто такой Шопенгауэр.😂😂😂

A post shared by А Панин (@actor_ap) on Dec 21, 2019 at 5:03am PST