Парша деревьев часто встречается в Украине и имеет несколько методов борьбы.

Парша - это грибковое заболевание деревьев, которое проявляется в появлении бурых пятен на разных частях растения и в деформации плодов. Наиболее распространена парша яблонь и груш, хотя иногда болеют и другие деревья. Грибок не делает фрукты токсичными, но сильно снижает урожайность сада, поскольку вес и количество плодов уменьшается.

УНИАН расскажет, чем обработать яблони и груши от парши, чтобы избавиться от грибка. Ранее мы писали про ещё одно распространенное заболевание сада - монилиоз деревьев.

Чем опрыскать деревья от парши - химические средства

Наиболее эффективны против парши химические препараты, но их нужно использовать строго по инструкции. Не превышайте концентрацию препарата, иначе он проникнет в плоды деревьев.

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Наиболее эффективными против парши считаются такие фунгициды, как Фитоспирин, Тиовид, Скор, Ридомил, Хом, Нитрафен, Цинеб, бордоская смесь и другие. Обычно препарат требруется развести с водой.

Весенняя обработка яблонь от парши проводится после опадания цветков. Летом сад опрыскивают от инфекции примерно раз в 15-20 дней. Если лето выдалось дождливым, то обработки следует участить, поскольку парша обожает влажную погоду и быстро разрастается.

За 30 дней до даты предполагаемого сбора урожая обработку деревьев следует прекратить. А после сбора урожая опрыскайте сад ещё раз. Также обработайте землю под деревьями, чтобы уничтожить инфекцию.

Как ещё можно помочь дереву

Опрыскивание деревьев от парши совмещайте с обрезкой больных веток. Вырежьте ветки, на которых больше всего больных плодов и листьев. Регулярно убирайте с земли опавшие плоды и листья, пораженные грибком, поскольку они переносят инфекцию.

Как предотвратить появление парши - меры профилактики

Если ваш сад часто поражается паршой, то выводить её придется каждый год. Но есть способы снизить вероятность появления заболевания в будущем.

Для этого можно высадить в саду особые сорта деревьев, которые невосприимчивы к парше. Устойчивость к этому заболеванию определяется генетически. Селекционеры искусственно выводят сорта фруктов, которые не боятся этого грибка.

Также осенью обязательно убирайте опавшие листья и плоды подальше от сада, поскольку инфекция живет и зимует на них, а весной "переселяется" обратно на деревья.

При высаживании сада не сажайте рядом одинаковые виды деревьев. Каждое дерево поражается отдельным сортом парши.

Ещё один метод профилактики - разреженная посадка деревьев. Соблюдайте дистанцию как минимум в 5 метров между саженцами, и они будут реже заражать друг друга паршой.

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