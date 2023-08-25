Он уверяет, что поддерживает Украину.

Известный датский режиссер Ларс фон Триер опубликовал новое заявление о войне в Украине, отреагировав на критику в социальных сетях.

В предыдущем посте он заступился за российских оккупантов, заявив, что их жизни "тоже имеют значение". Комментаторы спросили, имеют ли значение жизни украинцев, и как можно беречь жизни россиян, которые пришли с оружием их убивать.

"….и, конечно, всем сердцем поддерживаю Украину! Я просто констатировал очевидное: все жизни в этом мире имеют значение!... Кажется, забытая фраза из тех времен, когда пацифизм был добродетелью!" - написал режиссер в Instagram.

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Комментарии под этим постом, как и под предыдущим, Ларс фон Триер закрыл.

Скандал из-за слов Ларса фон Триера: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 августа на странице режиссера в Instagram появился пост, в котором он раскритиковал передачу Украине истребителей F-16 своей страной. "Жизни русских также имеют значение", - написал он.

После этого в комментариях украинцы начали приглашать его в Украину, чтобы он смог своими глазами увидеть, что совершают российские солдаты.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что выбор художником стороны "палача" - это трагедия.

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