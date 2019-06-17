Мегапопулярный рэпер A$AP Rocky выступит на Atlas Weekend в Киеве

15:58, 17 июня 2019
Кино и музыка
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A$AP Rocky выступит на фестивале 13 июля /  Atlas Weekend

Об этом заявили организаторы в Facebook.

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«Впервые в Украине! Обладатель золотых и платиновых пластинок, первых ступеней в чарте Billboard 200, Грэмми в номинации Best Music Video и контрактов с лучшими американскими лейблами. Эксцентричный рэпер ASAP Rocky - хедлайнер пятого дня Atlas Weekend 2019», - говорится в сообщении.

Музыкант выступит на фестивале 13 июля.

A$AP Rocky является участником хип-хоп коллектива A$AP Mob. 

Как сообщал УНИАН, фестиваль Atlas Weekend пройдет с 9 по 14 июля на ВДНХ в Киеве. Среди участников фестиваля: Liam Gallagher, Black Eyed Peas, The Subways, Tom Odell, The Chainsmokers, Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, «Сплин», Noisia, Everlast, Unkle, Our Last Night, Little Big, The Hardkiss, Onuka и много других.

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Теги: #Atlas Weekend