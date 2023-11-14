У Крещения Господнего изменилась дата празднования, но его традиции остались прежними.

Крещение Господне - один из крупнейших христианских праздников, посвященное крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Всем известно, что Крещенский сочельник мы отмечаем 18 января, а 19 января - Крещение Господне. Однако из-за перехода на новоюлианский календарь дата торжества изменится.

Когда Крещение 2024 - новая дата

Крещение 2024 мы будем отмечать по новому стилю, на который ПЦУ перешла с 1 сентября 2023 года. Крещение Господне 2024 мы будем отмечать на 13 дней раньше, чем ранее, то есть 6 января. Именно в эту дату праздник будет отмечаться ежегодно. В 2024 году этот день выпадет на субботу.

История Крещения

Согласно Библии, Иисус прошел через обряд крещения в возрасте 30 лет. Провел крещение Иоанн Предтеча, которого после этого нарекли Крестителем. Во время ритуала открылось небо и на Христа снизошел Святой Дух в виде голубя, доказав всем присутствующим, что перед ними настоящий Сын Бога. Поэтому праздник также известен под названием Богоявление. Христиане верят, что в этот особенный день река Иордан каждый год меняет своё течение.

Видео дня

Своим поступком Иисус показал, что обряд крещения является священным и обязательным для каждого христианина - даже для Сына Божьего.

Традиции и запреты Крещения

На Крещение в Украине принято вырезать на замёрзших реках и озёрах прорубь в форме креста. Священник освящает прорубь, после чего верующие купаются в водоеме, подражая Иисусу. Также из реки набирают святую воду, которая, по поверьям, обладает целительной и очищающей силой. Ближе к празднику будут опубликованы адреса освященных прорубей.

Существуют также некоторые запреты на Крещение Господне.

Как и в любой другой церковный праздник, нельзя в этот день ссориться с близкими, сквернословить, завидовать и желать зла другим людям.

Церковь запрещает заниматься гаданиями и магическими ритуалами.

В прорубь с освященной водой нельзя плевать, бросать мусор, выливать отходы. Рядом с такой водой нельзя ругаться, иначе она может потерять святые свойства.

Нельзя купаться на Крещение, если у вас есть симптомы ОРВИ, проблемы с легкими и сердцем, судороги и в целом любые проблемы со здоровьем.

Строго запрещено окунаться в проруби под "градусом". Это очень опасно!

Категорически запрещено в этот день окунаться в диких и необорудованных местах! Ежегодно несколько людей погибает таким образом. Купаться следует только в официальных прорубях и в присутствии спасателей.

Ранее мы публиковали новый календарь праздников 2024, в котором указали все даты церковных праздников по новому стилю.

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