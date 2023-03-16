Народный праздник 16 марта известен под названиями Евтропиев день, Медвежье пробуждение.

16 марта православная церковь чтит память трех мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, которые умерли за христианскую веру.

Наши предки в день Евтропия обходили огород с освященным крестом в руках. Верили, что такой простой ритуал повысит урожайность земли, а также поможет привлечь весну и быстрее нагреть почву.

Также 16 марта осеняли крестом ворота, входную дверь и все окна в доме, а ещё печь. Такой ритуал, по задумке, должен был защитить дом и его жителей от неприятностей и болезней. Также этот обряд должен был принести удачу в новом году (в Киевской Руси год начинался 1 марта).

Видео дня

По давним поверьям именно 16 марта просыпается со спячки медведь. Наши предки верили, что медведь просыпается злым и голодным. 16 марта не ходили в лес и другие дикие места, чтобы случайно не встретить медведя.

Часто 16 марта были дожди и грозы. Если в эту дату слышали гром, то обязательно выходили ненадолго на улицу. Верили, что это принесет удачу, а также исцелит больную спину.

Что нельзя делать 16 марта

В этот день нельзя без надобности ходить в лес и в любую дикую местность. В этот день в лесу можно встретить агрессивных животных, а также сильно промочить ноги из-за непогоды.

Также 16 марта нельзя разгрызать семечки и грызть твердую еду, иначе зубы испортятся и начнут болеть.

Нельзя 16 марта оформлять кредиты и брать деньги в долг, иначе весь год будете в должниках.

Приметы погоды 16 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Гром в этот день гремит - к ухудшению погоды в ближайшие дни.

Если скворцы прилетели, то будет хороший урожай зерновых.

Кошка весь день прячется в теплое место - скоро похолодает.

Гроза в этот день предвещает удачную рыбалку и хороший улов рыбы в следующие дни.

Если на деревьях набухли почки, то уже можно сеять на огороде ранние овощи.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: