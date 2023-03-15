Народный праздник 15 марта известен под названиями Федот-ветронос, пометальник, водомет.

15 марта православная церковь чтит память кипрского святого епископа Феодота, известного переводчика и переписчика Библии. Дата с давних времен считается удачной для учебы и обучения чему-то новому.

Наши предки в этот день ждали оттепели и разлива рек. Такой погоде не радовались, поскольку все дороги размывались и становились непригодными для езды. Из-за этого в этот день не отправлялись в далекую дорогу и на базар.

Дату 15 марта посвящали работам на огороде и в саду. В этот день обрезали и белили деревья в саду, высаживали рассаду и рыхлили землю. Женщины посвящали день рукоделию, а мужчины заготавливали дрова или охотились.

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По давней традиции обязанности каждого члена семьи зависели от старшинства. Старший сын пахал землю, отец сеял, а младшие сыновья боронили. Женщины собирали бересту и березовый сок.

15 марта для крепкого здоровья нужно отведать кашу с медом. Такое блюдо принесет удачу.

Что нельзя делать 15 марта

День считается несчастливым и сложным для путешествий и далеких поездок. Если есть возможность - лучше перенести поездку на другой день.

15 марта считается не очень удачным днем для торгов и продаж. Не стоит совершать крупные денежные сделки сегодня.

Приметы погоды 15 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Ясный и теплый полдень в этот день предвещает богатый урожай пшеницы.

Если в день Феодота мороз, то деревья зацветут поздно.

Дятлы часто стучат по деревьям - к улучшению погоды.

Если дует сильный ветер, то остаток марта будет ветренным.

Мороз или снег в этот день означают, что травы и цветов ещё долго не будет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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