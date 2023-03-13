Народный праздник 13 марта известен под названиями Василий капельник, Василий теплый.

13 марта православная церковь чтит память преподобного Василия исповедника. Обычно в этот день наступает оттепель и тепло греет солнце. Частенько в эту дату выходят из берегов реки и озера, и дорога превращается в бездорожье.

Несмотря на потепление, до настоящего тепла ещё было далеко. Наши предки продолжали топить печь. К печи и к огню в эту дату относились очень уважительно. В давние времена люди верили, что огонь может "разгневаться" за непочтительное поведение и сжечь дом.

13 марта для защиты от злых сил и для крепкого здоровья в дом заносили веточку сосны. Когда иголки подсохнут, их сохраняли чтобы в будущем готовить целебные отвары.

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В народе дату 13 марта считали одной из самых опасных и несчастливых в году. В этот день старались никак не рисковать и не начинать новых дел.

Что нельзя делать 13 марта

В этот день по поверьям наших предков категорически нельзя тушить огонь водой, бросать в костер волосы из гребня и плевать в печь. В давние времена люди верили, что это может разгневать огонь. Также возле печи нельзя ссориться и громко разговаривать возле печи.

Приметы погоды 13 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если идет дождь, то лето будет дождливым.

Если растаял весь снег и лед, то больше снегопадов не будет.

Теплая и безветренная ночь - к теплому марту.

Если на крышах много сосулек в День Василия, то урожай в этом году будет очень хорошим.

Полноводье в этот день предвещает дождливую весну.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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