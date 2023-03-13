13 марта православная церковь чтит память преподобного Василия исповедника. Обычно в этот день наступает оттепель и тепло греет солнце. Частенько в эту дату выходят из берегов реки и озера, и дорога превращается в бездорожье.
Несмотря на потепление, до настоящего тепла ещё было далеко. Наши предки продолжали топить печь. К печи и к огню в эту дату относились очень уважительно. В давние времена люди верили, что огонь может "разгневаться" за непочтительное поведение и сжечь дом.
13 марта для защиты от злых сил и для крепкого здоровья в дом заносили веточку сосны. Когда иголки подсохнут, их сохраняли чтобы в будущем готовить целебные отвары.
В народе дату 13 марта считали одной из самых опасных и несчастливых в году. В этот день старались никак не рисковать и не начинать новых дел.
Что нельзя делать 13 марта
В этот день по поверьям наших предков категорически нельзя тушить огонь водой, бросать в костер волосы из гребня и плевать в печь. В давние времена люди верили, что это может разгневать огонь. Также возле печи нельзя ссориться и громко разговаривать возле печи.
Приметы погоды 13 марта
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если идет дождь, то лето будет дождливым.
- Если растаял весь снег и лед, то больше снегопадов не будет.
- Теплая и безветренная ночь - к теплому марту.
- Если на крышах много сосулек в День Василия, то урожай в этом году будет очень хорошим.
- Полноводье в этот день предвещает дождливую весну.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.