Рассказываем, когда будет третий Спас, и какие традиции существуют на праздник.

Летом православные верующие отмечают три спаса - Медовый, Яблочный и последний, Ореховый. Наступает он позже всех остальных - сразу после праздника Успения Пресвятой Богородицы. УНИАН расскажет, какого числа Ореховый Спас и как отметить эту дату.

Когда Ореховый Спас по новому календарю - дата и происхождение праздника

Ореховый Спас 2024 украинцы будут встречать после окончания Успенского поста (14 августа) и праздника Успения Пресвятой Богородицы (15 августа). Дата по новому календарю - 16 августа, хотя раньше украинцы отмечали праздник 29 числа.

Третий Спас (Ореховый) еще называют Холщовым или Хлебным. В народе праздник получил свое название из-за того, что к этой дате начинают созревать орехи. В старину люди выпекали хлеб из пшеницы нового урожая (поэтому Хлебный) и выходили на ярмарки, торгуя полотнами и холстами - вот почему третий спас называется Холщовым.

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В православной традиции в день Орехового Спаса отмечается христианский праздник - перенесение Нерукотворного образа Господня в Константинополь.

Что можно делать на Ореховый Спас - традиции и ритуалы

На Ореховый Спас хозяйки пекли пироги и хлеб, причем выпечка обязательно должна быть из муки нового урожая. Можно делать ее без соблюдения постных заветов, ведь к моменту Спаса Успенский пост уже закончится. В старину наши предки говорили "Третий Спас хлеба припас" и обязательно занимались посевными работами. Они знали, что на Спас нужно собрать пшеницу и приступать к посадке озимых культур.

Православные христиане верят, что на Спас обязательно нужно купить какое-то полотно или холст, чтобы отдать дань уважения празднику перенесения Нерукотворного образа Господня в Константинополь. Согласно легенде, на полотенце, которым отер лицо Христос, отпечатался его лик, а сам холст мог исцелять больных. Вероятно, любое полотно, купленное в этот день и освященное в церкви, окажется целебным и принесет счастье хозяевам. Вместе с готовой выпечкой и орехами нужно сходить в церковь, чтобы освятить продукты.

Народная примета гласит, что на Ореховый Спас обязательно нужно устроить праздничный ужин, пригласив родных и друзей. Главным блюдом должна стать ореховая выпечка и блюда с орехами, в качестве алкоголя можно предложить гостям ореховую настойку.

Что нельзя делать на Ореховый Спас - строгие запреты

Третий Спас (Ореховый), как и любой праздник, окутан не только добрыми традициями, но и строгими запретами, нарушив которые, можно согрешить. Запомните, что на Ореховый Спас нельзя:

ссориться, обижать и обижаться, сквернословить;

выбрасывать еду в мусор (лучше отдать животным);

отказывать людям в помощи;

переедать, несмотря на окончание поста.

Можно ли делать уборку на Ореховый Спас? Нет. Можно ли стирать в Ореховый Спас? Тоже нет - любая работа по дому в этот день запрещена. Если вы знаете, что жилище нуждается в уборке, лучше провести ее до праздника.

Приметы на Ореховый Спас 2024

Издавна наши предки верили, что приметы на Ореховый Спас подскажут, какой будет погода в будущем и чего ждать от природы:

богатый урожай орехов - к богатому урожаю пшеницы в следующем году;

в одном из орехов оказались черви - ждите несчастья;

дождь и молнии - к теплой осени;

журавли улетают на юг - к заморозкам на Покрова.

Существует интересный ритуал с орехами - считается, что по первому сорванному ореху можно узнать свое будущее. Попался спелый и вкусный - к радостям, зеленый - к новостям, гнилой - к несчастью, пустой - к решению проблем.

Народная примета гласит, что если на Ореховый Спас первый орех съесть самому, а второй отдать близкому человеку, то можно защититься от любого негатива и отвлечь от себя дурные известия.

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