В эту дату отмечается День любителей лета и Международный день корги.

Праздник 4 июня - День любителей лета, Международный день корги, Международный день спойлеров, Международный день невинных детей-жертв агрессии, День профилактики кариеса зубов.

4 июня - 155-й день года (156-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 210 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

4 июня праздник отмечается в разных странах - предлагаем вам узнать, какие именно события сегодня встречают люди:

Видео дня

День корзины для покупок, День безопасности, День коньяка, День сыра, День "Обнимите свою кошку", День старых дев, День "Дерзости надежды" - США .

. День государственных символов - Казахстан .

. День свободы и гражданских прав - Польша .

. День национального единства - Венгрия .

. День дедушки и бабушки - Нидерланды .

. День памяти восстания - Гана .

. День государственного флага - Эстония .

. День банковского работника - Молдова .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - граждане нашей стран 4 июня отмечают День хозяйственных судов.

Важные события в истории 4 июня

1716 - в Луизиану (Северная Америка) впервые привезли африканских рабов.

1817 - правительственным указом Одессе предоставлен статус вольного города.

1878 - Османская империя передала Великобритании управление островом Кипр.

1896 - испытание первого автомобиля, построенного Фордом, было задержано на час, так как оказалось, что автомобиль шире, чем двери цеха, в котором его создавали.

1950 - в Южной Африке с принятием нескольких законов сложилась государственная система апартеида. Поправка к закону о безнравственности 1949 года запретила половые отношения между европейцами и цветными. Закон о регистрации населения потребовал обязательной регистрации по принадлежности к группе белых, цветных или африканцев. Закон о районах проживания установил механизм образования изолированных зон, в которых разрешалось проживание лицам одной расовой группы. Закон о подавлении коммунистического движения предоставил министру юстиции широкие полномочия для преследования любой оппозиционной организации.

Какой сегодня церковный праздник

4 июня верующие, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают день памяти святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Христиане, которые встречают торжества по старому стилю, отмечают День памяти святого мученика Василиска и День памяти праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 4 июня

Наши предки верили в приметы, согласно которым в Васильковый день нельзя проводить любые операции по здоровью. Также не стоит отправляться в поездки - вряд ли они будут удачными. Православные традиции просят верующих 4 июня не предаваться унынию и грусти.

Народные приметы о погоде 4 июня:

обильная роса с утра - год будет урожайным;

запели соловьи - погода в ближайшие дни будет солнечной;

густой туман - урожай грибов окажется богатым.

Хозяйки в эту дату соблюдали традицию - варили все яйца, чтобы не дай бог из них не вылупился Василиск - страшное чудище, способное навлечь беду на жильцов дома. Также считалось, что именно 4 июня нужно ставить все точки над "и", решая ситуацию кардинально.

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