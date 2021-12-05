День святой Екатерины является главным днем именин для обладательниц этого имени.

Ежегодно в декабре церковь чтит память священномученицы Екатерины Александрийской. Она считается покровительницей родов, материнства, брака и семейного счастья. Важной традицией праздника являются различные гадания на суженого.

Когда отмечается День Екатерины

Дата праздника неизменна – 7 декабря. В 2021 году день выпадет на вторник. Другие именины Екатерины празднуются 17 декабря, 5 февраля, 15 февраля, 20 марта.

Как отмечают День Екатерины

День святой Екатерины считается важным праздником не только для обладательниц этого имени, но и для всех женщин. Особенно ждали его незамужние девицы, ведь в этот праздник проводят гадания на суженого.

Наши предки 7 декабря устраивали женские посиделки, делились сплетнями и секретами, собирались на совместные гадания. Столы в эту дату ломились от постных блюд.

Гадания на День Екатерины

Самое популярное гадание в этот день связано с вишневыми ветками. Незамужней девушке с утра нужно сорвать ветку вишни и поставить в емкость с водой. Если на ветке до Рождества появятся цветы, то брак будет очень счастливым.

Корочку хлеба с ужина нужно положить под подушку и сказать "Суженый мой ряженый, приходи скорей, накормлю тебя". Тогда девушке должен присниться суженый.

Утром нужно набрать в таз или большую миску воду и умыться. Если рябь на воде быстро исчезнет, то скоро девушка повстречает суженого.

Что нельзя делать в День Екатерины

Нельзя топить печь и разжигать костер, иначе "жизнь задымиться". Запрещено есть мясные и молочные блюда, ведь ещё продолжается Рождественский пост. Под запретом тяжелая работа, рукоделие, ремонт.

Молитва на День святой Екатерины

Святую Екатерину просят о счастливом браке, успешных родах, зачатии ребенка. Женщины просят у неё женского счастья. Также ей молятся о ясности ума, так как святая Екатерина была известна острым умом.

О, святая великомученице Екатерино, избранный чистоты сосуде, столпе православия, надежная предстательнице наша, явившая нам сама вину умоляти тя, подвижнице законная, святая на святей горе свято почивающая! Молим тя: приникши свыше, вонми гласу моления нашего, призри на бедствие рабов твоих, просвети омрачение ума нашего, сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная! Даруй нам вся, яже к пользе прошения: можеши бо многая испросити у возлюбленнаго Жениха, Христа Бога нашего. Мы вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествуемая благоутробием милосердаго Бога, Емуже слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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Автор: Екатерина Пулатова