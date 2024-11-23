Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 24 ноября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

24 ноября по новому церковному календарю верующие вспоминают святую Екатерину Александрийскую, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, а также преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского. В народном календаре - Катеринин день.О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 24 ноября по новому календарю (7 декабря по старому) - день памяти святой Екатерины, Александрийской мученицы, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, а также преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского.

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Екатерина жила в IV веке и была родом из богатой семьи правителя Александрии Египетской. Девушка обладала редкой красотой и умом, получила хорошее образование, и юноши из самых именитых семейств искали ее руки. Но Екатерина объявила, что выйдет замуж лишь за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, мудрости и красоте.

Как-то девушка встретила старца, и он поведал ей, что своего жениха она найдет с помощью иконы Богоматери. Екатерина приняла крещение и долго молилась перед иконой. Однажды ей приснилась Богоматерь с Младенцем на руках - Он протянул ей перстень, а проснувшись, девушка и вправду обнаружила на руке кольцо. В это время в Александрию прибыл император Максимин на языческое празднество. Были устроены жертвоприношения, в том числе и человеческие. Екатерина пошла к императору - просить его отказаться от этого. Максимин был поражен красотой девушки и попытался ее вернуть в язычество. Но вместо этого Екатерина своей проповедью обратила в христианство 50 умнейших мужей империи - за это их потом сожгли. Саму же святую бросили в темницу, а после привели на казнь. По преданию, от нее Екатерину спас ангел. Императрица Августа, царедворец Порфирий с 200 воинами в тот же миг уверовали в Христа, за что были казнены. Погибла вместе с ними и Екатерина.

Ее мощи перенесли на Синайскую гору, часть святыни в VI веке находилась в храме Синайского монастыря.

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Преподобный Меркурий Бригинский (в миру Максим Моисеевич Матвиенко) родился в 1870 году в селе Щасновка (ныне Бобровицкий район Черниговской области)

У Максима была многодетная семья, где детей воспитывали в православной вере. Максим с юности посещал богослужения, а позже пошел Киево-Печерскую Лавру, где его потригли в монахи с именем Меркурий - в честь преподобного Меркурия в Дальних пещерах. Вскоре монаха Меркурия рукоположили в сан иеродиакона, а позже - в сан иеромонаха.

В 1926 году коммунистическая власть превратила Киево-Печерскую Лавру во "Всеукраинский музейный городок", а в 1930 году монастырь ликвидировали. Иеромонах Меркурий стал изгнанником и какое-то время жил неподалеку от Лавры на квартирах у своих духовных чад, а затем ушел из Киева на Черниговщину. По дороге отец Меркурий видел разрушенные новой властью храмы и, чтобы не навредить родственникам, пошел не в родное село, а поселился недалеко от него, в с. Бригинцы.

Во время немецкой оккупации Украины в конце 1942 года массово открывались храмы, и отец Меркурий стал настоятелем местного прихода в доме одной благочестивой женщины. Святой престол для храма отец Меркурий смастерил своими руками. В 1946 году была освящена и открыта для прихожан церковь в честь Пресвятой Троицы.

Известно, что по молитвам преподобного не раз происходили исцеления, к Меркурию шли за советом, в горе и в радости. Как-то сельский голова с двумя энкаведистами вывели батюшку в поле, чтобы учинить расправу, но оружие дало отпор три раза, и преподобный остался невредим. Только и сказал: "На этот раз не пришлось умереть".

На Бригинском приходе преподобный оставался до 1956 года, в этом же году и умер. Похоронили батюшку у алтаря им построенного Свято-Троицкого храма, где он прослужил 10 лет, на Бригинецком кладбище. В наше время документально зафиксировано по меньшей мере пять случаев чудесного исцеления от болезней, преимущественно ног, у могилы игумена Меркурия.

21 октября 2011 г. Священный Синод УПЦ Киевского Патриархата благословил причислить игумена Меркурия Бригинского к лику святых для местного почитания. 20 октября 2012 года на Священном Синоде КПЦ КП по просьбе владыки Евстратия (Зори), причислили местночтимого святого к лику святых для общецерковного почитания.

Какой церковный праздник 24 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Феодора Студита. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 24 ноября

По приметам дня судят, какой будет погода зимой:

дождь или мокрый снег - до декабря еще потеплеет;

погода теплая - такой и зима будет;

ночью на небе много звезд - в следующем году будет много грибов.

В народе прозвали 24 ноября праздник Катеринин день, Катерина Санница. Обычно к этому дню выпадал снег и в старину уже можно было ездить на санях.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 24 ноября церковь не одобряет гнев, ругань, сквернословие, зависти, жадности, отчаяния и лени. Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: веселиться, шуметь, пьянствовать, заниматься тяжелой работой, стиркой и уборкой. Также не стоит подметать пол, чтобы не вымести из дома удачу.

Что можно делать 24 ноября

В православный праздник сегодня обращаются в молитвах к святой Екатерине - она считается покровительницей брака, невест, беременных женщин, помогает при родах. Заступнице молятся о хорошем муже и хорошей жене, крепком браке, просят совета, как уладить разлады в семье и помочь в воспитании детей. В старину, чтобы сохранить род, в Катеринин день наши предки зажигали три свечи возле иконы святой мученицы.

Девушки в ночь на праздник гадают о замужестве - нужно отломить сучок от яблони и положить его под подушку, попросив у святой показать во сне суженого. Известно также гадание на веточке вишни: с утра нужно срезать веточку вишни и поставить ее в воду в доме. Если до праздника Меланки (31 декабря по новому стилю) вишня зацветет - это определенно хороший знак, значит, вскоре девушка выйдет замуж.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Кто отмечает день ангела 24 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Катерина, Евгений, Михаил, Алексей, Григорий, Порфирий, Марк, Митрофан, Александр, Иван.

По старому стилю день ангела у Виктора, Максима, Федора и Евгения.

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