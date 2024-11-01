Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 2 ноября по новому и старому стилю, какие запреты дня, у кого именины.

2 ноября по новому церковному календарю вспоминают святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними семи тысяч мучеников. Также в этот день - Михайловская родительская суббота. О традициях и приметах 2 ноября и какой церковный праздник сегодня отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 2 ноября по новому церковному календарю (15 ноября по старому) - день памяти святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними семи тысяч мучеников, которые погибли за веру в Христа.

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Акиндин, Пигасий, Анемподист жили в IV веке и были придворными персидского царя Сапора Второго.

Мужчины тайно исповедовали христианство, потому что в те времена христиан преследовали. Но на приближенных царя донесли и всех вызвали их на суд. Все трое признали, что верят в Христа, поэтому их приговорили к пыткам. По преданию, сам царь в это время начал богохульствовать, и один из мучеников, не желая слышать это, воскликнул: "Да будут безгласны твои уста!" В тот же миг царь онемел. Правитель просто обезумел от этого, рвал на себе волосы, сорвал мантию, но заговорить не мог. Тогда Акиндин пожалел его и избавил от немоты именем Господним. Но царь счел это колдовством и приказал пытать мужчин огнем. Они, как и предыдущие, не увенчались успехом - пошел дождь и все затушил. Многие из народа, в том числе и мать царя, видя это, уверовали в Христа. Святые призвали уверовавших принять крещение этим дождем. Тогда царь объявил, что мучеников казнят, но разрешать похоронить.

Вместе со святыми погибли также 7 тыс. христиан, которые прославили Христа, в том числе и мать царя Сапора Второго.

Какой церковный праздник 2 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по старому стилю - день памяти великомученика Артемия Антиохийского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 2 ноября

По приметам дня можно судить, какой будут погода в ближайшее время и урожай в следующем году:

снег выпал на сухую землю - будет тепло;

иней на деревьях - к неурожаю зерновых;

галки устроили птичий "базар" - погода в ближайшее время будет хорошей;

лиственница сбросила иголки - жди снега.

В народе день 2 ноября прозвали Акиндин и Пигасий, Житница. В старину в этот день обминали лен и коноплю, а также сушили в овинах зерно. Дни с этого времени становится все короче, а ночи - все длинее, хлопоты по хозяйству переносят в дом.

Что нельзя делать сегодня, 2 ноября

В церковный праздник 2 ноября, как и в другой день, церковь не одобряет сквернословия, ссор, сплетен, осуждения, клеветы, а также жадности и зависти. Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит о ней.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: ругаться, лениться, оставлять без присмотра огонь - может произойти пожар. Также не советуют отправляться в дальнюю дорогу, давать деньги в долг, плохо говорить об умерших.

Что можно делать 2 ноября

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым Акиндину и Пигасию, которых считают покровителями житниц и укротителями огня. У святых просят о защите урожая и дома от огня.

2 ноября, накануне Собора Архистратига Михаила (8 ноября по новому стилю), проходит Михайловская родительская суббота. Ее нет в церковном календаре, но день считается поминальным. Традиционно на Михайловскую субботу идут в церковь, чтобы помолиться за умерших близких, несут "панахидку" и посещают кладбища.

В народе считается, что сегодня до захода солнца нужно попросить прощения у тех, кого могли обидеть - тогда из жизни уйдут многие проблемы.

Кто отмечает день ангела 2 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Константин, Доминика, Альберт, Леопольд, Маркиян.

По старому стилю день ангела у Артемия, Александра, Федора, Михаила, Ирины, Павла, Леонида, Герасима, Германа, Николая, Петра, Ивана.

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