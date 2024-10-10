Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 11 октября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

11 октября по новому церковному календарю вспоминают апостола от 70-ти Филиппа, а также Феофана Исповедника. О традициях и приметах 11 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

11 октября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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11 октября по новому церковному календарю (24 октября по старому) - день памяти апостола от 70-ти Филиппа, а также Феофана Исповедника, епископа Никейского.

Феофан был родом из Иерусалима, из семьи христиан. Его и старшего брата Феодора отдали на обучение в лавру святого Саввы, там они приняли монашеский постриг, а Феофан через несколько лет стал пресвитером лавры.

В те времена в стране началась иконоборческая борьба и патриарх иерусалимский отправил Феофана и Феодора в Константинополь - на защиту веры. Там братья попали в заточение и провели в нем 25 лет, где их мучили голодом и поддавали тяжелым испытаниям. Феодор так и умер в заточении, а Феофан дожил до окончания иконоборческой борьбы, вернулся и стал епископом Никейским. После себя святитель оставил большое наследие: около 150 канонов.

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В день Феофана Исповедника вспоминают также святого Феофана, посника Киево-Печерского, мощи которого находятся в Ближних пещерах. К сожалению, больше о его жизни ничего неизвестно.

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Филипп был родом из Кесарии Палестинской. Он был женатым человеком и у него были четыре дочери. За благочестие святые апостолы поставили его диаконом в Иерусалимской церкви.

Когда в Самарии проповедовал Христос, Филипп отправился туда, Иисус сделал его одного из семидесяти апостолов. Там Филипп стал известен как чудотворец - лечил от недугов, прогонял бесов, давал советы и проповедовал. Языческий волхв Симон, известен также как чудотворец, однажды побывал на проповеди Филиппа и принял крещение.

Апостол Филипп жил в Самарии некоторое время, а потом отправился в Иерусалим, где его сделали епископом. Дожил святой до глубокой старости.

Церковный праздник 11 октября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти преподобного Харитона Исповедника и на Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.

О чем говорят приметы на 11 октября

Приметы этого дня могут рассказать о том, какой будет зима и урожай в следующем году:

листья падают тыльной стороной вверх - в следующем году будет богатый урожай;

куры нахохлились - похолодает;

ветер северный в этот день - зима будет холодная и снежная.

В народном календаре 11 октября - праздник Филиппова канитель. День так прозвали в старину - из-за того, что старались успеть многое сделать по хозяйству до того, как испортится погода и развезет дороги.

Что нельзя делать 11 октября

Сегодня Церковь, как и в любой другой день, не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать тем, кто просит о помощи.

По народным приметам в этот день нельзя лениться - безделье называют большим грехом, так как святой Филипп был большим тружеником. Не следует оставлять беспорядок в доме - деньги потеряешь, и пользоваться острыми предметами - можно пораниться. Не стоит в этот день откладывать запланированные дела - позже их будет трудно сделать или не удастся.

Что можно делать 11 октября

Святому Феофану молятся о здоровье физическом и душевном, просят защиты от злых сил. К апостолу Филиппу обращаются в сложных ситуациях.

В старину 11 октября женщины традиционно вышивали и использовали для этого тонкую золотую нить, которую вытягивали из проволоки. Этот процесс был очень долгим и трудоемким, а сама нить назвалась канитель. Собственно, отсюда слово получило и свое переносное значение.

В этот день следует хорошо поработать, сделать уборку в доме, а также успеть к зиме обустроить свой быт.

11 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Филипп, Анатолий, Макар, Иосиф, Антон, Исаакий, Александр, Лев, Зинаида, Виктория, Иларион.

По старому стилю именины празднуют Вячеслав, Матвей, Федор, Александр, Валентин, Иван, Василий, Сергей, Георгий, Алексей.

Ранее мы публиковали церковный календарь на октябрь 2024 с датами по новому и старому стилю.

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