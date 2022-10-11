День девочек отмечается во всем мире 11 октября.

Ежегодно 11 октября все девочки мира отмечают свой личный праздник. Дети - это наше будущее и главная ценность в жизни, поэтому им посвящено несколько праздников. Всемирный день девочек празднуют 11 октября, день мальчиков - 16 апреля, а День детей - 1 июня.

День девочек - история праздника и традиции

День девочек был учрежден в декабре 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН. Цель праздника - привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются маленькие девочки в своей жизни. Это дискриминация, насилие, стереотипы, гендерное неравенство и принуждение к замужеству в неблагополучный странах.

В этот день можно поздравить девочек с праздником и побаловать с ними, провести время вместе и узнать про их интересы. Главное - помнить, что все дети - это яркие личности со своими проблемами.

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С Днем девочек 2022 - поздравления и картинки

Быть девочкой прекрасно!

Девчонки, вы согласны?!

Ведь все мы так красивы

И слабость — наша сила!

В душе пусть доброта

У вас царит всегда!

Купайтесь в счастье вечно

И будьте безупречны!

***

Поздравляю всех в мире девчонок,

Вы прекрасны, вы милые леди!

Пусть ваш смех будет весел и звонок,

Пусть вам солнышко яркое светит!

Вам желаю я в счастье купаться

И в реальность мечты воплощать,

Лучезарно всегда улыбаться,

Чтоб, как звездочки, ярко сиять!

***

Поздравляю с праздником

Всех девочек Земли,

Желаю, чтоб красивыми,

Счастливыми росли.

За вами мяч веселый

Пусть бежит вприпрыжку,

Пусть за косички вас

Не дергают мальчишки!

***

Сегодня мы всех девочек

Будем поздравлять,

Ваш день международный

С улыбками встречать.

Желаем, чтобы девочки

Росли и расцветали,

Чтобы королевами

Принцессы наши стали.

***

Всех девочек нашей планеты поздравляю с Днем девочек! Будьте красивыми и внешне, и душой, наполняйте сердце добром и позитивом, оставайтесь одновременно слабыми и сильными, и всем сердцем любите своих родных и близких! Пускай ваша жизнь будет сказочно счастливой и полной ярких красок!

***

Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю яркой жизни, раскрашенной во все цвета радуги. Желаю ежедневных побед в любых начинаниях и стремлениях. И пусть каждое утро начинается с хорошего настроения, любимого платья, весёлой песни и радостной новости.

***

С днем маленьких принцесс, всех девочек поздравляю! Пусть бриллиантами сверкают ваши очаровательные глазки, пусть милые улыбки не сходят с лица. Пусть счастливые и радостные моменты закружат вас в танце позитивных эмоций. С праздником!

***

Поздравляю с Международным днём девочек. Пусть каждый день дарит шоколадное настроение и счастливую улыбку, пусть всегда находится интересное занятие для такой замечательной и активной девчонки. Желаю быть девочкой — красавицей и умницей, прелестным и талантливым ребёнком.

***

Всех милых девчонок поздравляю с международным днем девочек! Пусть прелесть цветов и мелодичность пения птиц продляться в вашей жизни, как можно дольше, а детство не спешит улетать в далекие края, насладитесь им сполна!

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