Ежегодно 11 октября все девочки мира отмечают свой личный праздник. Дети - это наше будущее и главная ценность в жизни, поэтому им посвящено несколько праздников. Всемирный день девочек празднуют 11 октября, день мальчиков - 16 апреля, а День детей - 1 июня.
День девочек - история праздника и традиции
День девочек был учрежден в декабре 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН. Цель праздника - привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются маленькие девочки в своей жизни. Это дискриминация, насилие, стереотипы, гендерное неравенство и принуждение к замужеству в неблагополучный странах.
В этот день можно поздравить девочек с праздником и побаловать с ними, провести время вместе и узнать про их интересы. Главное - помнить, что все дети - это яркие личности со своими проблемами.
С Днем девочек 2022 - поздравления и картинки
Быть девочкой прекрасно!
Девчонки, вы согласны?!
Ведь все мы так красивы
И слабость — наша сила!
В душе пусть доброта
У вас царит всегда!
Купайтесь в счастье вечно
И будьте безупречны!
***
Поздравляю всех в мире девчонок,
Вы прекрасны, вы милые леди!
Пусть ваш смех будет весел и звонок,
Пусть вам солнышко яркое светит!
Вам желаю я в счастье купаться
И в реальность мечты воплощать,
Лучезарно всегда улыбаться,
Чтоб, как звездочки, ярко сиять!
***
Поздравляю с праздником
Всех девочек Земли,
Желаю, чтоб красивыми,
Счастливыми росли.
За вами мяч веселый
Пусть бежит вприпрыжку,
Пусть за косички вас
Не дергают мальчишки!
***
Сегодня мы всех девочек
Будем поздравлять,
Ваш день международный
С улыбками встречать.
Желаем, чтобы девочки
Росли и расцветали,
Чтобы королевами
Принцессы наши стали.
***
Всех девочек нашей планеты поздравляю с Днем девочек! Будьте красивыми и внешне, и душой, наполняйте сердце добром и позитивом, оставайтесь одновременно слабыми и сильными, и всем сердцем любите своих родных и близких! Пускай ваша жизнь будет сказочно счастливой и полной ярких красок!
***
Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю яркой жизни, раскрашенной во все цвета радуги. Желаю ежедневных побед в любых начинаниях и стремлениях. И пусть каждое утро начинается с хорошего настроения, любимого платья, весёлой песни и радостной новости.
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С днем маленьких принцесс, всех девочек поздравляю! Пусть бриллиантами сверкают ваши очаровательные глазки, пусть милые улыбки не сходят с лица. Пусть счастливые и радостные моменты закружат вас в танце позитивных эмоций. С праздником!
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Поздравляю с Международным днём девочек. Пусть каждый день дарит шоколадное настроение и счастливую улыбку, пусть всегда находится интересное занятие для такой замечательной и активной девчонки. Желаю быть девочкой — красавицей и умницей, прелестным и талантливым ребёнком.
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Всех милых девчонок поздравляю с международным днем девочек! Пусть прелесть цветов и мелодичность пения птиц продляться в вашей жизни, как можно дольше, а детство не спешит улетать в далекие края, насладитесь им сполна!
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