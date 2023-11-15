Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

16 ноября по новому церковному календарю вспоминают одного из 12 апостолов Христа Левия Матфея. В народном календаре - Матвеев день. Кого почитают в этот день по старому стилю, традиции, запреты и народные приметы этого дня - рассказываем в материале.

16 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

16 ноября (29 ноября по старому стилю) - день памяти апостола Левия Матфея, автора Евангелия от Матфея.

Левий Матфей был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа. Известно, что будущий апостол родился в состоятельной семье и был мытарем - человеком, который собирал пошлину. После встречи с Иисусом Христом его жизнь кардинально изменилась: он принял христианство, раздал свое имущество нищим и стал проповедовать вместе с Иисусом. После казни Христа, апостол Матфей написал первое каноническое Евангелие - Евангелие от Матфея.

Видео дня

Погиб апостол Левий Матфей от рук идолопоклонников - его казнили за отказ поклоняться идолам. Тело апостола положили в железный гроб и бросили в воду. Когда его удалось достать из воды, то мощи апостола оказались нетронуты водой. Ныне святые мощи находятся в кафедральном соборе итальянского города Салерно.

Праздник 16 ноября по старому стилю - день памяти святой княжны Анны Всеволодовны. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 3 ноября.

Приметы на 16 ноября

По приметам этого дня судили о погоде в ближайшее время и будущем урожае:

снега еще нет - следующий год будет неурожайным;

звезды яркие на небе - к похолоданию;

иней с утра - будет потепление;

заморозки утром - к стуже и метели;

облака низко плывут - к морозу.

В народном календаре 16 ноября - праздник Матвеев день. В старину верили, что если в этот день дует сильный ветер, то метели и вьюги будут до самого Николая.

Что нельзя делать 16 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ревновать, злиться, обижаться - любые мелкие ссоры могут перерасти в затяжной конфликт;

завидовать;

жадничать;

отказывать в помощи.

По народным приметам в этот день следует остерегаться надеть что-либо наизнанку, а также ходить в одном тапке, носке и т.д. Не надевали также вещей красного цвета - считали, что это к расставанию с любимым человеком, а также остерегались пересчитывать мелочь - весь год будет финансово трудным.

Что можно делать 16 ноября

На второй день Рождественского поста также можно пойти в храм. У святого Матфея просят помощи в финансовых делах, он считается покровителем всех, кто имеет дело с финансами и творчеством, дает вдохновение писателям и журналистам. Также считается, что апостол защищает от искушений и укрепляет веру в людей.

16 ноября считается также и гостевым днем - принято ходить друг к другу в гости и устраивать семейные застолья, но ставить на стол постную пищу. В этот день разрешается есть горячую пищу с маслом и рыбу.

16 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Илья, Николай, Макар, Аркадий, Владимир, Павел, Александр, Софья, Петр.

Вас также могут заинтересовать новости: